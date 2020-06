Stor dansk forfatter stopper som formand for skandaleramt akademi

FAKTA

Det Danske Akademi

Det Danske Akademi har til formål at ’virke for danske sprog og ånd, især inden for litteraturen’. En vigtig del af akademiets arbejde er at uddele et antal priser.

Medlemmerne er hovedsagelig skønlitterære forfattere og litteratur- eller sprogforskere. En gang om måneden mødes de højst 20 medlemmer i Karen Blixens hjem Rungstedlund.

Som statslig bevilling modtager akademiet 645.000 kroner hvert år fra udlodningsmidlerne, der er Danske Lotteri Spils overskud. Lidt over 150.000 kroner går til uddelingen af Den Store Pris, som gives hvert andet år, og den resterende halve million kroner går blandt andet til at dække omkostninger til møder, offentlige arrangementer og årsfest samt til administration.

Søren Ulrik Thomsen (født 1956) er forfatter, lyriker og essayist. Han debuterede i 1981 med digtsamlingen ’City Slang’, og har siden udgivet en række digtsamlinger og essays

