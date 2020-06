’De sorte T-shirts’ har ventet måneder på hjælp. Men musikagenterne er vrede over aftalen

FAKTA

Ny hjælpepakke for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere

Ordningenforventes at koste cirka 250 millioner kroner og baseres på principperne i de eksisterendede hjælpepakker til freelancere og kunstnere, men tager højde for sæsonafhængighed, ved at ansøgere kan få flere penge.

Sæsonbetonede selvstændige og kunstnere med en omsætningsnedgang på mindst 50 pct. kan få op til 90 pct. dækket, dog maksimalt 37.000 kroner per måned i gennemsnit i tre måneder.

Ordningen gælder for artister og fødekæden under dem, for eksempel teknikere og dansere, hvis arrangementer er aflyst, ændret eller udskudt som følge af corona.

Der afsættes desuden 70 millioner, som kan søges af samme målgruppe som kompensation for tabte produktionsomkostninger, der er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst eller væsentligt ændret som følge af corona.

Kilde: Erhvervsministeriet

