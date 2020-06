Overraskende udvikling: Bill Cosby får mulighed for at rense sit navn

Domfældelsen af komikeren kædes nu sammen med Black Lives Matter, og Højesteret i Pennsylvania giver ham en chance mere for at rense sit navn.

Potentielt kan det blive den hidtil største prøvesten for #MeToo-bevægelsen, at sagen om den voldtægtsdømte amerikanske komiker Bill Cosby, der i 2018 blev idømt mellem tre og ti års indespærring ved højesteret i Pennsylvania, nu muligvis skal gå om, skriver The Guardian.

Cosby, der fylder 83 i juli, blev verdensberømt og universelt elsket for sin rolle som familiefaren i ’Cosby & Co.’ i årene 1984-92, og han har siddet fængslet hjemme i snart to år.

Han blev dømt for at bedøve og dernæst seksuelt forulempe en kvinde i 2004. Af alle de mange sager, der blev anlagt mod ham, var den, han blev dømt for, den eneste, der ikke faldt for forældelsesfristen.

Tirsdag gav Pennsylvanias højesteret Cosby mulighed for at appellere sin dom og kigge på anklager og beviser endnu engang. Endvidere hævder Cosby, at han blev lokket til at vidne efter at være blevet lovet at slippe for en retssag.

Bill Cosbys advokater er senest overraskende blevet kædet sammen med Black Lives Matter-bevægelsen, der har skyllet hen over USA i de seneste uger, affødt af drabet på den sorte mand George Floyd i Minneapolis’ politis varetægt.

En talsmand for Cosby beder folk bemærke, at beslutningen om at høre flere af Cosbys anklagere falder sammen med Black Lives Matter-demonstrationerne for at udstille »den korruption, der findes i strafferetssystemet« og fortsætter:

»Som vi allerede har anført, er den falske domfældelse af Bill Cosby så meget større end ham – det handler om ødelæggelsen af alle sorte og farvede i Amerika«.