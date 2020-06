Ensidig fokus på kvinder kan koste kunstmesse en lille formue

Automatisk oplæsning

Det skulle have været et spark i forandringens retning, da kunstmessen Chart besluttede, at deres kommende udstillinger kun vil vise værker lavet af kvindelige kunstnere.

Men nu kan den beslutning koste Chart hele det kommunale tilskud og true messens økonomi.

Kulturborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet siger til Berlingske, at hun kun kan give kunstmessen den aftalte støtte på 600.000 kroner, hvis hun får en dispensation fra kulturministeren.

Charts beslutning om, at mænd ikke skal kunne udstille i år, kan nemlig være i strid med ligestillingsloven. Derfor har Københavns Kommune bedt ministeriet om lov til at bevilge pengene.

»Der er intet, jeg hellere vil end at fremme ligestillingen på kulturområdet, og jeg forventer da også, at kulturministeren vil give Chart dispensation«, siger Franciske Rosenkilde til Berlingske.

Avisen har også talt med Charts direktør, Nanna Hjortenberg, som siger, at messen vil blive ramt hårdt, hvis Københavns Kommune trækker sin bevilling, der udgør 10 procent af budgettet.

Charts beslutning om at satse 100 procent på kvinders kunst var et forsøg på at skabe en større kønsbalance i kunstens verden.

I øjeblikket er omkring 30 procent af de udstillede værker på danske museer lavet af kvindelige kunstnere, og på internationale messer står der kvinder bag en fjerdedel værkerne.

Nanna Hjortenberg sagde i maj til Politiken, at Chart har fået stor opbakning til ideen.

»Vi får ikke kigget nok på det kvindelige talent på kunstscenen, så vi går glip af en masse kvalitet og kommercielle muligheder. Vi skal have en repræsentativ kunstscene, så vi holder op med at skævvride kunsthistorien. Og den forandring vil gallerierne gerne bidrage til«.

Til gengæld har flere københavnske politikere været imod ideen, at Chart kun er for kvinder i år.

De konservatives medlem af Borgerrepræsentationen Karina Bergmann siger til Berlingske, at hun føler sig snydt, fordi politikerne ikke kendte Charts beslutning om at udstille kvinder og kun kvinder, da de bevilgede de 600.000 kroner til kunstmessen.

Kulturministeriet har ikke afsluttet behandlingen af ansøgningen fra Københavns Kommune.