Pearl Jam 20 år efter katastrofen: »Vores ord gjorde intet for at hjælpe på det tidspunkt«

Det amerikanske rockband mindes ulykken i 2000 på Roskilde Festival, hvor 9 mennesker mistede livet under en koncert.

For 20 år siden omkom ni mennesker under en Pearl Jam-koncert på Roskilde Festival - og to årtier senere fylder koncerten, ulykken og timerne efter stadig hos bandet.

I en udtalelse på bandets hjemmeside skriver Pearl Jam, at tiden ikke har skabt afstand til dødsulykken for bandets medlemmer. Tværtimod.

»20 år senere har vores band 11 børn mere, alle af dem værdsatte, og yderligere 20 år sammen«.

»Vores forståelse for alvoren og tabet for forældrene til de drenge er eksponentielt vokset, nu hvor vi kan forestille os vores egne børn dø under omstændigheder som Roskilde 2000«.

»Det er utænkeligt, men der er det alligevel. Vores værste mareridt«.

Samtidig angrer bandet også tiden efter ulykken.

»Vores dybeste kondolencer og undskyldninger til de familier, der mistede deres drenge den dag«, skriver bandet.

»Alle fejlede i forsøg på at leve op til, hvad der var brug for i de timer før og dagene efter tragedien. Festivalen, medierne og os selv inklusive«.

»Vi trak os og blev vrede efter mange skriverier om, at PJ (Pearl Jam, red.) var ansvarlige«.

»Vores ord gjorde intet for at hjælpe på det tidspunkt. Vi gemte os og håbede, at det ikke var vores skyld. Vi har prøvet efter bedste evne at komme ud af skjul siden da«.

Pearl Jam optrådte 30. juni 2000 på Roskilde Festivals hovedscene, Orange Scene. Her betød et pres blandt 50.000 publikum, at flere blev mast og kvalt eller ikke kunne få luft.

Ifølge en senere redegørelse opstod presset bagfra på grund af dårlig lyd. Det førte til, at festivalgæster flyttede længere og længere frem. På et tidspunkt væltede 50 personer og lå nærmest i lag ovenpå hinanden.

I alt ni mennesker blandt publikum mistede livet: Tre danskere, tre svenskere, en tysker, en australier og en hollænder.

Også festivalen har tirsdag blandt andet markeret 20-årsdagen med et opslag på Facebook.

Opslaget viser et billede af en sten, der er rejst til minde om de ni ofre i 2001.

Stenen bærer inskriptionen ’how fragile we are’(Hvor skrøbelige vi er, red.) og er omgivet af ni piletræer og ni mindre sten.

»Selv om vi ikke kan være sammen på festivalen i år, så lad os have dette i erindring, hvor end vi er«, skriver Roskilde Festival i opslaget.

