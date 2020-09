Bare det ikke går Lars Løkke, som det gik for Pontoppidans sårede mand

Det er svært ikke at blive nævnt på statsministerens pressemøder – bare omtalt som ’nogen mener’. Sådan sagde fhv. Lars Løkke Rasmussen til Troels Mylenberg på TV 2 News den dag, han gik i udbrud med sin ny bog. Jeg vil mene, at det er det tætteste, han kom til kernen i sin seneste tur i manegen. Hvilken grusom oplevelse af kontroltab at blive omtalt som ’nogen’.

Ved et tilfælde havde jeg i sommer læst Pontoppidans sidste roman, ’Mands himmerig’, og tog den frem igen. Hovedpersonen er ikke en Lars Løkke. Men kontroltab, det lider han under. Måtte det ikke gå vores forhenværende statsminister så galt, som det går Pontoppidans sårede mand.

Henrik Pontoppidan forstod sig på anslag. Romanen ’Det forjættede land’, den første af hans store romaner, om en mand, der prøvede at forene præsteskab og landmandskab, begynder sådan: »Der havde i flere år raset et Herrens vejr over egnen«. Den sidste, ’Mands himmerig’, annoncerer lige så tydeligt i sin optakt, at emnet er magtkamp: »Der stod en mand og lyttede ved døren ind til chefredaktørens kontor«. Sikket mageløst signal om hierarki og hemmelige beslutninger.