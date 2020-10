Mathias Kryger har genlæst 'American Psycho': Den psykotiske samtid, vi befinder os i, har gjort Patrick Batemans store idol til leder

Er den amerikanske psyke skiveskåret? Papirstynd som carpaccio snittet fra en ordentlig luns af psykopati? Er den serveret med en coulis af iskoldt blodplasma på blanke hvide tallerkener?

Det ligger lige for: Se her, vi sagde det jo! Trump! Eller, han sagde det, Patrick Bateman, hovedkarakteren i Bret Easton Ellis’ horrorroman ’American Psycho’ – en roman, der til næste år fylder 30. Og som i den omdiskuterede (virkelig dårlig? virkelig god?) filmatisering, der er 20 år i år, er gestaltet af Christian Bale, skuespilleren med det uhyggeligt brede tandsæt, det perfekte hår og en krop, man slår sig på.

For Patrick Bateman er Donald Trump en helligdom, et idol, et symbol på det ypperligste, yuppien kan opnå. Igennem romanen er den høje unge blonde Trump en ledestjerne for Bateman. Et fraværende symbol, som aldrig optræder direkte: