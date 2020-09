Linda P er tilbage. Datteren kostede hende halvanden million kroner – og det får ungen så også at vide

Hun smiler så mildt, Linda P. Men tag ikke fejl af det. For hun er stadig sit sædvanlige forsorne selv, om end i en lidt mere afklaret udgave end tidligere.

Og der deles flade ud. Til et par kolleger siger hun, at »de ligner før-billederne til en kampagne mod indavl«. Og hun sammenligner diskussioner på Facebook med linedance-konkurrencer: »Allerede når man har stillet op, ved man, at man har tabt«. Om ’manden anno 2020’ siger hun som kommentar til et ualmindeligt kikset foto: »Det kan godt være, at der er mange forskellige slags køn. Men det her er bare en slags grim«.

Jo, jo. Og den ene af de to føromtalte kolleger får også at vide, at han ikke burde formere sig af hensyn til barnet. »Godt nok er hans kone flot, men ikke nok til at hive gennemsnittet op«.