Når Andreas Bo gør grin med Yahya Hassan, er det så malplaceret som at servere hakkebøf med Nutella

Det er ikke nogen dårlig pointe, Andreas Bo kommer med, når han siger, at der efterhånden er flere, der laver podcasts, end folk, der rent faktisk lytter til dem. Den er ikke sand, men den siger noget om, at den aldeles uhæmmede adgang til en eller anden form for publiceringsvirksomhed, som de sociale medier har givet vor verden, afstedkommer en syndflod af indhold, hvoraf en del måske ingen interesse har for andre end en meget snæver kreds. Han har også ret i, at så godt som alle hungrer efter opmærksomhed og på den ene eller den anden måde skriger: Se mig, hør mig, mærk mig, rør!

Og skulle man være strid, kunne man faktisk godt sige, at han nok selv tilhører gruppen af mennesker, der vil have opmærksomhed uden at have noget videre på hjerte.

For godt nok er Andreas Bo da morsom – ja, sine steder ligefrem sjov. Han er også en ferm parodiker – selv om hans Jørgen Leth er under niveau, og hans Kim Larsen absolut er set bedre. Men det retfærdiggør faktisk ikke et 80 minutter langt show, hvor pointen er, at man skal blive bedre til at skille klinten fra hveden i informationssamfundets bombardement af meddelelser, og at man skal huske at prioritere mellem det, der betyder noget, og det, som ingen værdi har.