5 hjerter: Søren Sætter-Lassen er den perfekte Mefisto

Inden jeg skulle se ‘Faust’ på Teater Republique, trak jeg en støvet bog ned fra reolen, hvor der stod, at værket er »uegnet til opførelse på scenen« – det udspiller sig meget bedre på »læserens indre scene, i bevidstheden«. Goethes ’Faust’ er et tankespil, et idédrama, og er man dumdristig nok til at ville sætte det i scene, har man tabt på forhånd.

Og det kunne jo ikke være meget bedre, når man tænker på, hvad der er stykkets præmis. Det hybrisagtige i at ville overskride det mulige, sådan som videnskabsmanden Faust vil det, da han indgår en pagt med djævlen, ligger allerede i ambitionen om at ville iscenesætte.

Det har altid også været spændende at se Faust-myten i lyset af kunsten selv. Tag Thomas Manns ‘Doktor Faustus’, hvor det handler om musikalsk genialitet, men hvor Mann også lader nazismen klinge med.