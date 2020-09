Teaterversion af succesroman taber det hele på gulvet med for meget knevren

Det giver perfekt mening at indrette scenen som et gerningssted, som spillerne kan træde ind og ud af. Det er sådan, ’En historie om vold’, der er baseret på Édouard Louis’ selvbiografiske roman fra 2017, skaber sin særlige stil og dynamik, der også har med flere overlappende virkelighedsniveauer at gøre.

Sammen med personerne på scenen må vi så forsøge at vurdere ægtheden eller værdien i det, der skildres: Édouard (Andreas Jebro) skal over for en betjent (Anders Budde Christensen) forklare, hvad der skete den nat, han mødte Reda (Patrick Baurichter). Søsteren (Karin Bang Heinemeier) forsøger at forstå, hvad der foregår.

Og sådan handler det også om teatret i sig selv; den skærpede opmærksomhed på scenen som et rum for repræsentation, man må forholde sig kritisk reflekterende til. Teatret som stedet, hvor virkeligheden er under lup. Denne bevægelse ud og ind af virkeligheden stemmer så også fuldstændig overens med, hvordan Édouard har det efter at have anmeldt Reda for voldtægt.