Anmelder forbander coronaen: Jeg har aldrig hørt så ufokuseret lyd fra DR Koncertkoret

Han bliver hyldet som en mediestjerne, hver gang han går på scenen, den 70-årige chefdirigent for Danmarks Underholdningsorkester, Ádám Fischer. Den voldsomme dyrkelse af hans person tog til, da orkestret blev fyret fra DR i 2015, selv om hans fortolkninger af Mozart og Beethoven var noget af det mest interessante, der dengang foregik på den danske klassiske scene.

Søndag aften fik københavnerne og lytterne i P2 et genhør med hans specielle udgaver af Beethovens 8. og 9. symfoni som punktum for en uhørt maraton, hvor orkestret spillede alle ni symfonier i løbet af en enkelt weekend – alt sammen som en hyldest til komponisten i 250-året for mandens fødsel. Og Fischers personlige ideer om enkel orkestermusik, der er vild og dynamisk som kammermusik, er stadig revolutionerende. Selv om nyhedsværdien i dag er væk.

Det var nok den timelange 9. symfoni med den store finale, de fleste kom for. Afslutningen på Beethovens sidste symfoni med korets hymne om broderskab er blevet brugt og misbrugt af både despoter og demokrater, så det er svært at høre den uden at tænke på alt muligt andet. Om det så er Melodi Grand Prix eller EU-reklamer.