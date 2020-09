»Ham kunne jeg godt knalde«: Dansk komiker mener, at mediebranchen er gennemsyret af et ekstremt fokus på 'fuckability'

Komiker Michael Schøt er nul procent overrasket over antallet af kvinder, der har skrevet under på, at de i højere eller mindre grad har oplevet sexisme i mediebranchen.

Det skriver han i et Facebook-opslag søndag aften, hvor han også opremser et par personlige oplevelser, han har haft i forbindelse med flere job i mediebranchen.

Og prøv så at forestille dig en tv-chef, der har fået bildt sig selv ind, at det er faglighed at tage stilling til folks bryster eller røve Michael Schøt, komiker

Komikeren var i 2019 blevet castet til et, ifølge ham selv, stort tv-program med en kvindelig medvært. Under forberedelserne til castingen fik han at vide, at han og den kvindelige medvært var blevet sat sammen, fordi de lignede ’et godt par’:

»Vi er nogen, hvor mændene kigger på hende og tænker »hende vil jeg gerne knalde«, og kvinderne kigger på mig og tænker »ham kunne jeg godt knalde««, skriver han i opslaget.

»Man må som seer godt få fornemmelsen af, at du hele tiden har hånden på hendes lår nede under bordet«, skal en kvindelig chef og en kvindelig produktionsleder have sagt i forbindelse med castingen.

Han understreger, at han naturligvis ignorerede beskederne og fokuserede på at lave de interview, han og medværten skulle gennemføre.

Ekstremt fokus på fuckability

Michael Schøt nævner også, at han oplevede et »utroligt stort fokus« på sit udseende. Han blev mødt af kommentarer på tøj og hår, og fik at vide, at han skulle ligne en million. Han oplevede, at cheferne havde lige så stort fokus på hans hår som på selve programmets indhold.

»Jeg er stødt på det med mellemrum gennem årene, hvor jeg er krydset ind i tv-branchen. Hvis jeg skulle arbejde i sådan et univers, så havde jeg pløkket hovedet af nogen, inden der var gået 14 dage. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvilke kameler professionelle kvindelige tv-journalister må sluge«, skriver han.

Facebook-opslaget er ifølge Michael Schøt en kommentar til de skeptikere, der har stillet spørgsmål ved, hvor stort et problem sexisme egentlig er. Historien siger meget om tankesættet i mediebranchen, skriver han.

»Det her handler ikke om en eller to klamme mænd, der gør nogle klamme ting. Det handler om, at dele af mediebranchen er gennemsyret af et ekstremt fokus på fuckability«.

»Og prøv så at forestille dig en tv-chef, der har fået bildt sig selv ind, at det er faglighed at tage stilling til folks bryster eller røve. Og så tre snaps indenbords og til julefrokost«, skriver han.

Debatten om problemet med sexisme i mediebranchen tog til, efter at 1.615 kvinder på få dage underskrev en åben støtteerklæring til tv-værten Sofie Linde, der som vært til ’Zulu Comedy Galla’ stod frem og fortalte om sine oplevelser med sexisme i branchen.

De 1.615 kvinder skrev blandt andet under på, at de har oplevet sexisme i større eller mindre grad i mediebranchen.