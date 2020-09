TV 2 indkalder til krisemøde om »kultur«

TV 2 har indkaldt til krisemøde om »kultur« efter den seneste uges debat om sexisme i mediebranchen.

Det bekræfter TV 2’s hovedtillidsmand Lennart Sten over for Jyllands-Posten.

»Vi har brug for at mødes og tale ud. Og ja, det handler om kulturen i nyhedsafdelingen«.

Mødet finder sted i dag kl. 14.

Efter at 1.615 kvinder har skrevet under på et åbent støttebrev til tv-vært Sofie Linde, hvor de erklærer, at de i højere eller mindre grad har oplevet sexisme i mediebranchen, har debatten kørt derudad.

Og fokus har cirkuleret rundt om den mediestation, hvor underskriftindsamlingen startede: TV 2.

Fredag i sidste uge, hvor 701 underskrivere af brevet var på forsiden af nærværende avis, erklærede TV 2’s nyhedschef, Jacob Kwon, således samtlige TV 2-arbejdere, der havde sat deres underskrift, for inhabile. De måtte altså ikke dække sagen.

»Hvis man offentligt tilkendegiver en holdning til en sag ved en underskriftsindsamling, så er man som udgangspunkt inhabil og kan ikke dække sagen«, udtalte han til Journalisten.

Mandag kunne Berlingske så berette, at flere tidligere TV 2-medarbejdere, som optrådte anonymt, har fortalt om sexisme på arbejdspladsen, hvilket fik administrerende direktør på TV 2, Anne Engdal Stig Christensen, til at igangsætte et eftersyn på, hvordan medarbejdere på arbejdspladsen oplever kulturen med henblik på sexisme.

De tidligere TV 2-medarbejdere kunne ikke genkende TV 2’s nyhedschef, Mikkel Hertz, udlægning af arbejdsmiljøet på tv-stationen.

Allerede tirsdag i sidste uge, inden antallet af underskrifter tog fart, blev TV 2’s tillidsmand i Odense, Palle Jensen, spurgt til, om han kunne genkende den kultur, der blev beskrevet i brevet.

»TV 2 har været kendt for at have været et sted, hvor den slags ting foregik, så man kan sige, at det var i høj grad kulturen på TV 2, men hvis der foregår noget i den retning i dag på TV 2, så er der tale om enkelte brodne kar, og vi har en ledelse, der slår hårdt ned på sexchikane«, sagde han til Jyllands-Posten.

Opdateres