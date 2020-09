Dansk krigsdokumentar vinder sin første Emmy

Tre syriske fotografer satte livet på spil, da de filmede det underjordiske hospital ’The Cave’ i Syrien.

Gennem flere år fulgte fotograferne den kvindelige læge, Amani Ballour og hendes ansatte, der midt i en borgerkrig desperat forsøger at redde menneskeliv efter voldsomme bombardementer.

Krigsdokumentaren var tidligere på året nomineret til en Oscar, men filmholdet måtte gå tomhændet hjem.

Det blev der lavet om på mandag nat dansk tid, da de tre unge fotografer, Muhammed Khair Al Shami, Ammar Sulaiman og Mohammed Eyas vandt prisen for bedste fotografering og blev hædret for deres arbejde til det store Emmy Award Show i USA.

Den kommende weekend har ’The Cave’ mulighed for at hive flere Emmy-statuetter hjem, da producerne, danske Kirstine Barfoed og Sigrid Dyekjær, er nomineret for bedste produktion af et ikke-fiktions-program.

Filmen er instrueret af 35-årige Feras Fayyad, der er syrisk flygtning, men bor i Danmark.

Han er tidligere blevet rost for sin evne til at indfange livet under borgerkrigen på en intim og ærlig måde.

Men den seneste tid har han været i et stormvejr i medierne, efter Ekstra Bladet afslørede en del kontroverser fra hans tidligere oscarnominerede dokumentarfilm ’Last men in Aleppo’, der også portrætterer borgerkrigen i Syrien.

Her har flere fotografer kritiseret ham for at fortælle urigtige oplysninger og tage æren for at stå bag flere optagelser fra krigen.