Anmelder på Jyllands-Posten om Polanskis voldtægtsdom: »Skulle vi ikke alle sammen se at komme videre?«

Det er en god, mesterlig og endda fremragende film, 87-årige Roman Polanski har begået. Det er alle danske avisanmeldere enige om. Men til gengæld er der også noget, de er uenige om: Hvor meget skal Polanskis egen historie have af betydning, når man anmelder den? Og kan man overhovedet gå i biografen uden at forholde sig til, at manden er dømt for voldtægt af en 13-årig?

Hvor Information, Politiken og Berlingskes filmanmeldere mener, at man som seer er nødt til at forholde sig til instruktørens fortid og have voldtægtssagen in mente, mener Jyllands-Postens anmelder, Jacob Wendt Jensen, at filmen skal have lov at stå for sig selv, og at det er på tide, at vi lægger voldtægtssagen bag os.

Filmen tager udgangspunkt i den uskyldigt anklagede officer Dreyfus, der i 1894 blev arresteret for spionage og sendt til Fransk Guyana med en livstidsdom. Han blev dog senere frikendt, da det viste sig at være et justitsmord.