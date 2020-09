5 hjerter Med en suveræn holdopstilling fejrede avantgardens specialensemble sine første 30 år

Alle kan være stolte af at have holdt til 30 år på scenen. Da ikke mindst i den del af showbiz, der handler om smal, komponeret og krævende avantgardemusik.

Athelas Sinfonietta Copenhagen – et solistisk besat orkester, hvor nogle musikere er faste medlemmer, mens andre løbende går ind og ud – har som alle andre musikensembler været sat ud af spillet i et halvt års tid. Men lørdag kunne de åbne en ny sæson. Og samtidig markere tre årtier som Danmarks mest markante specialensemble for avantgardemusik.

Måske i erkendelse af, at sinfoniettaen som ensembletype – som en slags solistisk besat symfoniorkester, så at sige – ikke længere er noget nyt i en verden, hvor mange yngre komponister i dag skeler til popmusikken og performer deres egne værker, har Athelas valgt den modne danske komponist Anders Nordentoft, årgang 1957, som huskomponist for de næste to år.