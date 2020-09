Smitten buldrer derudad, men i dag protesterede knap 1.000 mennesker i samlet flok mod mundbind og vacciner

Fakta

Konspirationsteorier

Ifølge Den Danske Ordbog er konspirationsteorier en forestilling om, at en begivenhed eller et fænomen sker som resultat af en sammensværgelse mellem interesserede grupper, der typisk arbejder uden for lovens rammer.

Sammensværgelsen består af en skjult, men indflydelsesrig politisk motiveret organisation, der står bag en uopklaret hændelse.

Ifølge psykolog, forfatter og ph.d.-fellow ved Aarhus Universitet Theiss Bendixen føler konspirationsteoretikere på forhånd, at de mangler kontrol med tilværelsen. Her kan konspirationsteorier fungere som et forsøg på at genvinde kontrollen eller i hvert fald følelsen af kontrol. I kraft af den sidder man pludselig med en indsigt, som mange andre ikke har, om, hvordan verden egentlig hænger sammen.

Vis mere