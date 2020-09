Felix Thorsen Katzenelson: Jeg så Jesus og tror på vores genfødsel

Jeg tænkte egentlig, at jeg skulle skrive den her klumme om noget andet, men så blev Jesus anholdt. Ja, som om 2020 ikke kunne blive værre. Det er The Guardians overskrift ’Kultleder som påstår at være reinkarnation af Jesus arresteret i Rusland’, som fanger min opmærksomhed og hiver mig ned i et religiøst kaninhul. Da jeg vågnede i morges, vidste jeg ingenting, men nu kan jeg allerede prædike.

Artiklen fra 22. september fortæller, hvordan de russiske myndigheder med helikoptere og bevæbnede styrker stormede det religiøse samfund for at arrestere frelseren med det borgerlige navn Sergej Torop. ’Church of The Last Testament’ hedder kulten, ’Vissarion’ kalder Sergej Torop sig i religiøs sammenhæng. Oversat fra russisk skulle det betyde ’han, som giver nyt liv’. Og han ligner Jesus, eller han ligner et Jesus-kostume med sandaler, langt hår og skæg.

Sergej Torop begyndte ikke som spirituel formidler. Han var trafikbetjent i den lille by Minusinsk, indtil han blev sparet væk i 1989. I verdensmagtens knuste drømme gik det så op for ham: Hans ord var ikke bare hans, men Guds. Han var Jesus, genfødt for at genetablere forbindelsen til menneskene og advare om den kommende undergang. I 1991 oprettede han det religiøse samfund, der skulle blive et par tusinde hengivne følgere stærkt.