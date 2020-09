Fru Trump har fået en skulptur i sit hjemland: Det er ikke gået stille for sig

Der står hun så. Støbt i bronze og med hånden løftet i et vink: Melania Trump, den amerikanske førstedame. Hun er kvinden, som vi normalt ikke har noget imod at kalde yppig. Men det er ikke, hvad de fleste tænker, når de ser skulpturen, som den amerikanske kunstner Brad Downey står bag, og som for nylig er rejst nær byen Sevnica i Slovenien. Det var her, førstedamen voksede op under pigenavnet Melanija Knavs.

Både »et fugleskræmsel« og »en smølf« er den for eksempel blevet sammenlignet med. Og generelt er det ikke gået stille af sig, kan vi forstå på dækningen i The Guardian. Her fortæller den amerikanske kunstner, at han har fået hadebreve både fra venstrefløjen og fra højrefløjen.

»På den ene side er der folk, der kritiserer mig og spørger: »Hvorfor har du lavet et monument til den her kvinde?«, og på den anden side er der folk, som siger: »Hun ser meget bedre ud i virkeligheden«, forklarer han til den britiske avis.

Skulpturen er i virkeligheden en kritisk refleksion over den amerikanske immigrationspolitik, der favoriserer nogle og fravælger andre

Men det har slet ikke været et succeskriterium at skabe en vellignende skulptur, forstår man. Brad Downey, som normalt bor i Berlin, har instrueret en lokal rørlægger og fritidskunstner i at lave skulpturen med sin kædesav. Manden, som hedder Aleš ’Maxi’ Župevc, kom til verden på det samme hospital som Melania Trump og endda samme måned, nemlig april 1970. De voksede begge op med en far, der var mekaniker, men deres liv udviklede sig ganske forskelligt.

Skulpturen er i virkeligheden en kritisk refleksion over den amerikanske immigrationspolitik, der favoriserer nogle og fravælger andre, siger Brad Downey i interviewet.

Selvmodsigelse

Allerede for et års tid siden blev skulpturen rejst i træ. Men 4. juli udsatte ukendte gerningsmænd skulpturen for et brandattentat, og ifølge Downey mistænker nogle af de lokale, at den amerikanske efterretningstjeneste CIA står bag.

»Vi har mennesker, der bliver opbevaret i bure ved grænsen mellem USA og Mexico, og så har vi – hvilket for mig virker som en selvmodsigelse – en førstedame, der er den første, for hvem engelsk ikke er hendes modersmål, og som fik sit amerikanske statsborgerskab lynbehandlet ved hjælp af en særlig visumordning, der var reserveret til immigranter med helt særlige evner«.

Men det er ikke alle, der hader skulpturen, understreger kunstneren undervejs i interviewet. Mange af de lokale dukkede op til indvielsen, da den blev rejst i bronze. Og som han siger: »Mine forældre og kone fløj over. Folk sagde, at de godt kunne lide den«.

Mon ikke den får lov til at stå lidt længere denne gang. Bronze brænder dårligt.