Helt ærligt, Poul Madsen, hvor naiv har man lov til at være?

I 2019 var ’krænkelsesparat’ nomineret til årets ord. Her i 2020 virker ordet næsten forældet.

Vi lever midt i en tid så fuld af omvæltninger, at begrebet ’paradigmeskifte’ for en gangs skyld er på sin plads. På få uger er det blevet mainstream at betragte sexisme, grænseoverskridende adfærd og magtmisbrug som et påtrængende problem på det danske arbejdsmarked og i de politiske partier.

De gamle spilleregler ser dermed reelt ud til at ændre sig, og selv ikke Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, beskylder i disse dage kvinder for at være for sarte og selvoptagede. I hvert fald ikke offentligt.