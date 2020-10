Led Zeppelin vinder copyright-sag om 'Stairway To Heaven'

Med det ikoniske introriff til sangen ’Stairway To Heaven’ lagde Led Zeppelin-guitaristen Jimmy Page i 1971 fundamentet for bandets opstigen til det rockhistoriske himmerige – med alt der hører til af guld og skove i psykedeliske farver. Og nu har Jimmy Page og resten af den britiske rockgruppe – efter seks års retssag – endelig rettens ord for, at de rent faktisk har gjort sig fortjent til hele pibetøjet.

Det skriver blandt andre britiske BBC.

Tilbage i 2014 lagde boet efter frontmanden i det amerikanske band Spirit – Randy Wolfe – sag an mod Led Zeppelin, da de mente, at introriffet i den otte minutter lange trappe til himlen var tyvstjålet fra Spirits sang ’Taurus’ og dermed var en krænkelse af bandets ophavsret.

Led Zeppelin vandt sagen i 2016, men da boet efter Randy Wolfe ankede, blev den i 2018 taget op på ny. Her vandt Led Zeppelin endnu engang rettighederne til det millionindtjenende nummer, før sagen blev anket igen – denne gang til den amerikanske højesteret.

Nu har Højesteretten imidlertid afvist at tage sagen op og dermed endegyldigt lukket den til Led Zeppelins fordel.

Ved retssagen har en jury skullet forholde sig til ligheden mellem riffene i de to sange. En lighed, der i begge omgange blev fundet »ikke-væsentlig«.

Boet Efter Randy Wolfe påstår, at medlemmerne af Led Zeppelin har hørt ’Taurus’ i 1970 (et år inden udgivelsen af ’Stairway to Heaven’), da de to bands spillede sammen på et spillested i engelske Birmingham.

Både Jimmy Page og Led Zeppelin-forsangeren Robert Plant har afgivet forklaring i sagen og afvist at have kendt noget til ’Taurus’. Robert Plant sagde i retten, at han ikke havde noget minde om den aften, de to bands skulle have spillet sammen – noget, der ifølge ham selv muligvis kunne forklares med et hukommelstab, han pådrog sig i forbindelse med en bilulykke.

Det amerikanske musikmargasin Rolling Stone Magazine placerede i 2010 ’Stairway To Heaven’ som nummer 31 på listen over alletiders bedste sange.

’Stairway to Heaven’ er med på Led Zeppelins fjerde album (Led Zeppelin IV), der er blevet solgt i 23 millioner eksemplarer og dermed er bandets bedst sælgende.