Tillykke med forfremmelsen. Du er nu i fare for at blive et grænseoverskridende røvhul

De mange vidnesbyrd om mere eller mindre skjult grænseoverskridende adfærd peger på et fænomen, der ikke står noget om i personalehåndbogen og meget lidt om i ledelseslitteraturen – det faktum, at magt korrumperer. Derfor udføres seksuel chikane ofte af mænd, der befinder sig højere oppe i hierarkiet og også praktiserer brutal ledelse og mobning.

Her tænker jeg ikke kun på de berømte psykopater i jakkesæt, som der er udgivet bøger om. Der er tale om en noget bredere gruppe med både formel og uformel magt – chefer og stjerner, der udvikler et meget nært forhold til egne behov. Og mænd, der mener, at der gælder særlige regler for dem. Det gør der også i vid udstrækning, indtil nogen stopper dem.

Der er tale om et kulturproblem. Sådan lyder forklaringen efter en måned, hvor anden bølge af #MeToo har oversvømmet Danmark.