Tegner: »Et hjem er, når vi danser halvnøgne rundt hjemme i stuen«

Dansk Flygtningehjælp har på grund af coronaepidemien været nødsaget til at droppe den traditionelle dør til dør-landsindsamling i år.

I stedet har nødhjælpsorganisationen igangsat en digital tegneindsamling, hvor man som privatperson eller som kunstner kan tegne sit ’hjem’ – og derved samle ind til mennesker, som er på flugt og derfor ikke har et hjem.

Den danske illustrator Line Kjeldsen Jensen har bidraget til indsamlingen med en tegning af det hjem, som mange nok vil kende fra hendes profil på Instagram.

Her begyndte Line Kjeldsen Jensen i foråret 2016 at tegne uperfekte og sjovbitre scener fra sit barselsliv og dele dem på det sociale medie. Hvilket sikrede hende en større fanskare.

»Et hjem er, når vi danser halvnøgne rundt hjemme i stuen, lader sokkerne flyde og krummerne ligge, og vi samler kræfterne til at gå ud i verden og være dem, vi skal være. Det er en tryghed og en luksus, de fleste af os tager for givet. Et hjem er meget mere end tag over hovedet, og det er det, min illustration prøver at vise«, siger illustratoren i en pressemeddelelse.

Line Kjeldsen Jensen udgav i 2017 bogen ’Hver dag starter det forfra’, der fik tegnernes Ping-pris som årets debut.

Plakaten kan købes på sammen.net, og pengene går ubeskåret til mennesker på flugt.