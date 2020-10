Anerkendt skribent taget i onani midt i digitalt møde. Nu er han blevet suspenderet

Magasinet The New Yorker har suspenderet den mangeårige skribent Jeffrey Toobin, efter at han angiveligt har blottet sig og onaneret på et Zoom-møde i sidste uge, hvor kolleger fra magasinet og radiostationen WNYC deltog, skriver Vice og flere andre internationale medier.

Under en pause i videomødet skiftede Toobin ifølge to anonyme kilder, der deltog i mødet, tilsyneladende til et andet videomøde af mere seksuel karakter. Begge kilder siger til Vice, at de så Toobin masturbere.

WNYC og The New Yorker samarbejder om magasinets podcast og var i gang med et møde om dækningen af det amerikanske præsidentvalg, skriver The New York Times.

»Jeg har lavet en dum og pinlig fejl. Jeg troede, jeg havde slukket for kameraet, og at ingen fra Zoom-mødet kunne se mig. Jeg undskylder over for min kone, min familie, mine venner og mine kolleger«, siger Jeffrey Toobin ifølge The New York Times i en udtalelse.

Jeffrey Toobin har arbejdet på The New Yorker i mere end 25 år. En talskvinde fra magasinet, Natalie Raabe, siger ifølge Vice, at Toobin er suspenderet, mens sagen undersøges.

Foruden at være jurist og skribent på The New Yorker arbejder Jeffrey Toobin også som juridisk analytiker på tv-stationen CNN.

Tv-stationen siger i en udtalelse, at Toobin, der har arbejdet for CNN siden 2002, har bedt om fri fra arbejde, mens han tager hånd om »nogle personlige ting«.

Masha Gessen var en af de kolleger fra The New Yorker, der deltog i Zoom-mødet.

»Jeg er ret sikker på, at Toobin ikke var klar over, at kollegerne kunne se ham. Jeg tror, han gik ud fra, at han var koblet af mødet«, siger hun til The New York Times.

Jeffrey Toobin er forfatter til en række bøger, herunder ’The Oath: The Obama White House and the Supreme Court’, og ’The Run of His Life’ om O.J. Simpson, der var udgangspunktet for tv-serien ’American Crime Story: The People v. O.J. Simpson’.

Senest har han skrevet ’True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump’.