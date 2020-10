6 hjerter: Mesterpianisten gav en af sit livs bedste koncerter, inden lammelse satte stopper for karrieren

I sidste uge kom det frem i The New York Times, at pianisten Keith Jarrett efter al sandsynlighed er færdig med at give koncerter.

Der har hersket mystik omkring, hvorfor der har været så stille om alle tiders måske mest geniale jazzpianist, siden han i begyndelsen af 2017 spillede en koncert i Carnegie Hall i New York. I sidste uge fortalte Jarrett så selv til avisen The New York Times, at det skyldes, han i 2018 fik ikke bare et, men to slagtilfælde, der har efterladt ham med en lam venstre hånd.