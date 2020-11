Iben Høj: »Jeg har indset, at jeg måske er mere kunstner end designer«

Kvinderne i min familie er utroligt dygtige til håndarbejde. Min mormor lavede stoftryk og beklædte endda sine sko med stof, så de matchede hendes dragter. Min moster er uddannet dameskrædder, og min mor har altid strikket og syet til os børn. Den fornemmelse for tekstil – og kærligheden til det – har altid ligget i familien, og på den måde har jeg nok haft det med mig i bagagen.

Jeg var dog ikke sådan et barn, som sad og nørklede med tekstiler, og da jeg startede min designuddannelse i England, skulle jeg tillære mig alting. I dag strikker jeg på maskiner, men jeg håndstrikker faktisk slet ikke. Det er altid lidt overraskende for folk.

Jeg er uddannet i tekstiler til beklædning, og bagefter lå det lige til højrebenet at arbejde for forskellige modehuse. Blandt andet hos Bruuns Bazaar, hvor jeg var designansvarlig for deres striklinjer. Modebranchen er imidlertid fyldt af kompromiser, så jeg besluttede mig for at blive selvstændig.