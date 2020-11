Trykkertøsen: »Jeg kan huske, at jeg stod ude i mit køkken, da Mette Frederiksen holdt pressemøde i marts, og tårerne løb ned ad mine kinder«

Jeg har aldrig været en virksomhed, som væltede i store indkomster, så når en pandemi pludselig lukker samfundet ned, så ... Jeg kan huske, at jeg stod ude i mit køkken, da Mette Frederiksen holdt pressemøde i marts, og tårerne løb ned ad mine kinder. For så mister jeg jo alt, tænkte jeg. Jeg lavede en tribute-T-shirt, som hyldede vores sygeplejersker, læger, lærere og sosu-arbejdere, og kunne derfor betale den næste husleje. Men da de lukkede helt ned for mine samarbejdspartnere i musik- og teaterbranchen, gik jeg i ægte panik og sagde faktisk mit værksted op med det samme.

Oprindelig er jeg uddannet serigraf og har derefter arbejdet med grafisk design, for jeg har altid vidst, at jeg gerne ville noget kreativt. Så jeg engagerede mig i forskellige projekter såsom Copenhagen Pride, hvor jeg i en årrække lavede T-shirts med gay statements. Jeg har haft en butik på Jægersborggade, hvor jeg også var med til at starte loppe- og julemarkederne, og fandt ud af, at events drev mig, og at jeg var god til det. Senere åbnede jeg Danmarks første lesbiske kaffebar med min daværende kone. Her mærkede jeg, hvor meget der var brug for sådan et safe space – men også hvor hårdt det var at have børn og drive et sted. Jeg vendte tilbage til at trykke på fuld tid og begyndte at samarbejde med kunstnere og teaterforestillinger, holdt ferniseringer og startede et andet safe space, Lesbisk Fredag, for personer med alle farver, kroppe, kønsidentiteter og seksualiteter.

Uanset hvad jeg har lavet, har det været vigtigt, at også majoriteten bliver præsenteret for en anden måde at være i verden på. Ikke fordi jeg sidder inde med en masse genialiteter, ingen andre kender til, men fordi jeg ikke kan lade være med at udtrykke mig med design og følelser, der bevæger sig rundt i gaderne og fortæller, at det er okay at være sårbar. At det ikke er modsætninger at være både stærk og sensitiv, som jeg gjorde med T-shirt-serien ’Soft Sensitive & Strong’. At man både kan være både shy og sassy.