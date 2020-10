»Han tog mig i skridtet og på kroppen«: 19 kvinder og 1 mand fortæller om sexisme og overgreb i kunstens verden

Det sker på museerne. På kunstmesserne. På gallerierne. Og på kunstskolerne. Det viser de 20 vidnesbyrd, Billedkunstnernes Forbund i den seneste måned har indsamlet om sexisme, krænkelser og overgreb i kunstlivet.

I de seneste måneder har vidnesbyrd dokumenteret krænkelser og sexisme i blandt andet medie- og musikbranchen og på universiteterne, og også forlagsbranchen er i gang med en undersøgelse.

Nu er turen kommet til Billedkunstnernes Forbund, der siden begyndelsen af oktober har indsamlet vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet.

Fakta Vidnesbyrd 15 af de vidnesbyrd, Billedkunstnernes Forbund har indsamlet, ligger på forbundets hjemmeside, et enkelt af dem kommer fra en mandlig kunstner, de øvrige er fra kvindelige. Forbundet organiserer godt 1.800 af de anslået 2.700 billedkunstnere i Danmark. Billedkunstnernes Forbunds undersøgelse er med sine 20 vidnesbyrd en kvalitativ undersøgelse, understreger Nis Rømer. Og kun et par af kunstnerne daterer deres oplevelser. Derfor ved forbundet ikke, over hvor lang tid det er foregået. Billedkunstnernes Forbunds indsamling af vidnesbyrd er stadig åben. Vis mere

»En mandlig professor ville i seng med mig på en studietur. Jeg afviste ham. Resten af studietiden kaldte han mig snerpet og bornert«, lyder en beretning fra en kvindelig kunstner.

»Jeg har været udsat for et regulært overgreb på et museum, hvor jeg var i gang med at installere et værk. Det skete inde i min egen installation og blev begået af en mand, som havde meldt sig som frivillig hjælper (...) Han tog mig i skridtet og på kroppen, på trods af at jeg tydeligt sagde nej, forsøgte at flytte hans hænder og til sidst måtte slå mig fri«, skriver en anden kvindelig kunstner.

»Jeg har fået mange negative kommentarer om min krop og udseende, især på akademiet og i begyndelsen af min karriere. Hvor har jeg hørt mange gange (fra mandlige kollegaer og lærere eller andre i kunstneriske magtpositioner) om alt det, jeg ville kunne, hvis jeg bare havde større bryster. Eller hvorfor det er godt, at mine bryster er små, fordi jeg så skal ’arbejde hårdere for at få et knald’«, lyder en tredje beretning.

En tillidsmand er nærmest et ukendt begreb i denne verden

Og det skal stoppes. Både på kunstskolerne og i resten af kunstverdenen skal de strukturer, der gør seksuelle krænkelser mulige, ændres, mener formand for Billedkunstnernes Forbund Nis Rømer. Forbundet organiserer godt 1.800 af de anslået 2.700 billedkunstnere i Danmark. Og billedkunstnerne er ifølge Nis Rømer særligt udsat for sexisme.

»Det personlige og det professionelle ligger ofte meget tæt i kunstverdenen. Man bruger sig selv som materiale i nogen grad, og det betyder, at overskridelser nemmere kan opstå. Og så arbejdes der også på alle tider af døgnet og ofte i uformelle sammenhænge«, siger han.

Samtidig har mange kunstnere en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet med skiftende kortere ansættelser og opgaver.

»Det betyder, at man er mere modtagelig for pres. Og det system, man arbejder under, er ikke i nærheden af at tænke i procedurer for, hvad man gør, hvis der sker et eller andet. En tillidsmand er nærmest et ukendt begreb i denne verden«, siger Nis Rømer.

Derfor er det ifølge forbundets formand vigtigt, at den #MeToo-bølge, der ruller hen over Danmark, også rusker op i kunstlivet og får skabt en forandring.

»Jeg oplevede for nylig, at en indehaver af et af landets største anerkendte gallerier ragede på unge håbefulde kunstnere på en kunstmesse. Og jeg har også oplevet en museumsdirektør fra et stort museum i Danmark gøre det samme. Begge to var meget fulde«, skriver en kvindelig kunstner i sit vidnesbyrd.

Den værste kommentar, jeg fik af en af vagterne, var, at »nu skulle jeg ikke blive tyndere, for så ville det være som at knalde med en cykel Vidnesbyrd fra kvindelig kunstner

»Jeg er blevet hånet meget af samlere, gallerister og fondsmænd igennem tiden netop for at være grim, lebbe og den slags, hvis jeg har afvist flirt eller fjernet deres hænder fra min krop. Det er meget almindeligt med uønsket berøring til ferniseringer og i byen«, skriver en anden.

»Jeg var ansat som assistent på et af de mest profilerede kunstmuseer herhjemme. Der klappede en kollega mig i numsen adskillige gange (...) Det var decideret ufedt at kravle op på en stige på museet, når der var vagter til stede, fordi de kom med sexistiske bemærkninger om min krop. Den værste kommentar, jeg fik af en af vagterne, var, at »nu skulle jeg ikke blive tyndere, for så ville det være som at knalde med en cykel, hvor man ville blive gul og blå over det hele««, lyder det i en tredje beretning.

God kunst kræver ikke grænseoverskridelser

Historisk er der en tendens til, at der er »foregået en del på uddannelserne«, fortæller Nis Rømer.

»Der har været en kultur, som har været uhensigtsmæssig«, siger han.

Billedkunstnernes Forbund samarbejder med Danske Billedkunstneres Fagforening, som er i gang med sin egen undersøgelse af sexisme i kunstverdenen. Ifølge de to forbund bør alle kunstuddannelser forbyde seksuelle forhold mellem undervisere og elever.