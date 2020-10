Kvindelige redaktører fortæller om sexisme på danske forlag: »Pludselig kom en hånd bagfra. Helt op. Et fast greb«

FOR ABONNENTER

Politiken har talt med fem kvinder, der i ansættelser på danske forlag har oplevet sexisme og seksuelle krænkelser.

To beretter her om deres oplevelser under betingelse af at være anonyme, da de stadig arbejder i branchen. Oplevelserne er eksempler på episoder, der ikke vil indgå i Danske Forlags eksterne undersøgelse, fordi den kun skal undersøge krænkelser i »snitfladen mellem forfattere og forlagsansatte«.

Det har ikke været muligt at efterprøve alle episoderne journalistisk. De står derfor som kvindernes oplevelser af dem. I enkelte tilfælde har Politiken set skriftlig dokumentation og talt med et øjenvidne. Vi er bekendt med kvindernes navne og navnet på de pågældende forlag.