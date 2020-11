Psykiater bag alkoholteori i Vinterbergs film: »Jeg har aldrig lavet sådan en teori. Men jeg er blevet entusiastisk fejlciteret«

I Thomas Vinterbergs biografsucces ’Druk’ hævdes det, at den norske psykiater Finn Skårderud har en teori om, at mennesket er født med en halv alkoholpromille for lidt. Men psykiateren fortæller nu, at han er blevet fejlciteret - og i øvrigt er vild med filmen.