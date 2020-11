4 hjerter: Bittert opgør mellem far og søn kryber ind på denne udstilling

Der er intet som et faderopgør, et bittert, indædt faderopgør. Og så i kunstverdenen, hvor en harmonisk barndom kun i sjældne tilfælde har været en genvej til en kunstnerisk fremtid.

Opgøret mellem Kaspar Bonnén og Peter Bonnén har allerede været omtalt i medierne, som en så usædvanlig konflikt ikke kan undgå at blive. De to er ikke blot far og søn, men også billedhugger og maler, og så bor de i samme opgang, på samme etage, lige over for hinanden, i Stormgade, uden at det dog er deres opgør, der har givet gaden navn.

Baggrunden er, at sønnen Kaspar har udgivet en kritisk bog om faderen, Peter, ’Bag om min far’. Den kommer blot fire år efter Kaspar Kaum Bonnéns bog ’Ind til min mor’, som gik lige så tæt på moderen, Britta Kaum, som også var kunstner. Hvis jeg var søskende til den åbenbart svigtede og derfor vrede forfatter, ville jeg måske være lidt nervøs for hans næste bogprojekt.