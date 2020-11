Verdens største biografkæde er i knæ

Verdens største biografkæde, amerikanske AMC, har tabt over 900 millioner dollars – næsten 5,8 milliarder kroner – alene i tredje kvartal i år, skriver flere amerikanske medier, heriblandt Los Angeles Times og The Verge.

Omsætningen faldt med 91 procent sammenlignet med samme kvartal i 2019 – fra 6,4 milliarder kroner til 760 millioner kroner.

Det voldsomme fald i indtægter er kommet, selv om langt de fleste biografer var genåbnet i oktober, dog med undtagelse af i storbyer som New York og Los Angeles.

Ud over at biograferne har fået deres kapacitet begrænset til mellem 20 og 40 procent af sæderne, er det efter alt at dømme en kombination af frygt for coronasmitte og meget få premierer på nye film, der holder folk væk fra biograferne.

Mangel på blockbustere

Blockbustere som MGM’s James Bond-film ’No Time to Die’ og Walt Disneys ’Black Widow’ er blevet udskudt til næste år, og der kan meget vel komme flere premiereudsættelser, i takt med at de europæiske biografer nu igen lukker ned, fordi smittetrykket stiger voldsomt.

Derudover bliver en række film nu lanceret på streamingtjenester i stedet for i biografen. For eksempel er Paramount Pictures’ ’Coming 2 America’ ifølge Los Angeles Times blevet solgt til Amazon, der har streamingtjenesten Amazon Prime Video, for 800 millioner kroner.

Ifølge Los Angeles Times er coronapandemien ekstra hård ved AMC, fordi biografkæden i forvejen havde meget stor gæld. I mandags satte kæden 20 millioner aktier til salg i et forsøg på at rejse 320 millioner kroner.

AMC har ifølge The Verge tidligere meddelt, at biografkæden ville løbe tør for penge i slutningen af 2020 eller i begyndelsen af 2021, hvis udviklingen ikke vender.

I begyndelsen af oktober meddelte verdens næststørste biografkæde, Cineworld Group, at den lukkede sine biografer midlertidigt og fyrede 45.000 på grund af mangel på blockbuster-film, der kunne trække publikum til.