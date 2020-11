Hun lærte kvinder at få rigtige orgasmer

Den amerikanske feminist og sexolog Betty Dodson er død på et plejehjem i New York City, 91 år. Dodson var en ivrig fortaler for seksuel selvtilfredsstillelse og lærte generationer af kvinder at onanere på workshops, på videoer og i bøger. Hun opfattede det selvfremkaldte seksuelle klimaks som et frigørende projekt med stor betydning for samfundet.

Dodson tilhørte den anden bølge af amerikanske feminister og arbejdede egentlig med erotisk kunst, inden hun begyndte at lægge hus til selvudviklingsgrupper i sin lejlighed på Manhattan. Hendes metode bestod blandt andet i, at deltagerne skulle vise hinanden deres kønsdele og tale om dem. Dermed ville hun vise kvinderne, hvor forskellige deres kønsdele kunne være, både i form, størrelse og farve. Efterhånden som hun forfinede sin undervisning, indså hun, at hun havde fundet sit kald.

»Hele den her onanihistorie«, som hun yndede at sige, var en måde at skabe social retfærdighed på. Hvis kvinder kunne lære at tilfredsstille sig selv ordentligt, lød hendes ræsonnement, ville de ikke længere være seksuelt afhængige af mænd, og så ville alle være glade.