Jørgen de Mylius, radio- og tv-vært, forfatter, kommentator på musikprogrammer mm.:

»Han var en glad, intelligent mand med hundredvis af gode ideer. Vi så det til det sidste, hvor han var med i vores lille ti-mands musik- og quiz-klub. Sammen med de andre shub’bere har han været en eventyrlig digter til det danske univers - og også dygtig til satire. Han var nærmest foran sin samtid. Bare tænk på »Costa Kalundborg«, som han skrev lang tid før, vi talte om klimaproblemer. De skrev om storpolitik på sjove finurlige rim, som ingen andre kunne finde på, og det hele passede til de her melodier, som var så lette at synge med på, at hele Danmarks befolkning kunne synge med. Bare tænk på, hvor mange, der prøver at skrive én god melodi, folk kan synge med på. De har skrevet snesevis. Uanset om man er 6 år eller 80, kan man dæleme synge med. Jeg har mange gange set Michael holde op med at synge: Alle sang bare videre«.

»De lavede altid melodierne først, og deres genialitet var, at de alligevel fik plads til rimene og samtidig fik alle de fantastiske historier ud af det. I »Ronald og Leonid« handler det om storpolitik. De gjorde også grin med nogle af deres kolleger – som Bee Gees med »Brødrene Gebis«. De var hele vejen rundt. På en måde er det jo syngende standup-komik, de har lavet«.