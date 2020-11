»Hold da fuck«: Sang nummer 502 i Højskolesangbogen er næsten for god til at være sand

Sang nummer 502

Velfærdsdødedansen

1 Der levede en pige i den københavnske by. Hun var så flot som nogen, hendes bryster de var ny’. Men pigen havde intet job, det var sgu ik’ så godt. Socialhjælp det var hendes lod, hun klarede det flot.

Hey, kom an, hun danser som en drøm. Hvordan vil hun klar’ at træde velfærdsdødedansen?

2 Vor pige havde flere børn, de skulle leve sundt, og hun fik tilskud hist og pist, så det løb lige rundt. I byens anden ende bo’de der en flinker fyr, og når han gik i byen, var han virkelig en tyr.

Hey, kom an…

3 Vor pige havde barnepi’ hver fjerde fredag nat. Så skulle hun i byen, hun skul’ ud at lave pjat. Så pigen mødte fyren på en bar en sommerdag. De dansed’ og så gik de hjem og fyrede den af.

Hey, kom an…

4 Kommunens folk de havde lært: socialhjælp er forbudt. For folk, som er i faste forhold, er socialhjælp slut. De lurede på pigen og på hendes nye ven. På facebook ku’ man se, de sås igen igen igen.

Hey, kom an…

5 Regeringen den havde sagt, det skal betale sig at ta’ et job, så stå nu op, og kom så hop hop hop. Kommunen ringed’ lørdag mor’n og sagde hør nu her: der er en mand i huset! Vi ved, hvad det er, vi ser!

Hey, kom an…

6 Og manden skal forsørge dig, det kan han nemlig godt. Og du kan ikke få socialhjælp, når han er så flot. Og pigen hun blev desperat og sagde: hold da fuck, en fælles økonomisk ting, det har vi altså ik’.

Hey, kom an…

7 Kommunen sagde: lille ven, det er jo sådan her han kommer fast, han køber mad og meget, meget mer’. Kommunen lukked’ kassen i, de var et ægte par. Men pigen ville ikke bede fyren være far.

Hey, kom an, de dansed’ som en drøm. De ku’ ikke klar’ at træde velfærdsdødedansen.

8 Så slog hun op. Han fatted aldrig, hvad der gik så galt. Og pigen græd i månedsvis, så hun til sidst blev kvalt. Da fyren hørte, hun var død, så gik han rent bersærk. Han skød kommunens hus i sænk. Det var et hæsligt værk.

Hey, kom an, de dansed’ som en drøm. De ku’ ikke klar’ at træde velfærdsdødedansen.

Tekst: Ursula Andkjær Olsen, 2015. Melodi: Marianne Søgaard, 2018.

Vis mere