Politikens kritikere: Her er de 8 tv-serier, vi glæder os særlig meget til i 2021

Sidste år satte coronapandemien tv-produktioner i stå over hele kloden, så flere af de mest ventede seriepremierer måtte udskydes til året efter. Og det år er nu. Så der bliver travlt foran skærmen i 2021.

Samtidig fordobler Disney+ udbuddet af film og serier med den nye sektion ’Star’, Netflix fortsætter milliardinvesteringer i nyt indhold, og i anden halvdel af året forstørres HBO Nordic til HBO Max med et enormt bagkatalog og en masse nye serier og film på programmet.

Så der er meget at glæde sig til. Eller frygte. For tør man virkelig håbe på, at Michael Mann kan lave en ny ’Miami Vice’ som japansk version med ’Tokyo Vice’, der får premiere på HBO Max i efteråret? Tør man tro på, at sydkoreanske Bong Joon-ho har kunnet forvandle sit filmhit ’Parasite’ til en HBO-serie uden at udvande vidunderet? Og skal vi til at frygte julen efter at have set den danske Netflix-gyserserie ’Nisser’?

Eller skal vi bare læne os tilbage og nyde det kostumebal af et historisk melodrama om New Yorks overklasse i 1800-tallet, som ’Downton Abbey’-skaberen Julian Fellowes præsenterer os for med HBO’s ’The Gilded Age’?