Det skal du se på tv: Forventningerne til ny julekalender er store

Et øv-år. Sådan vil mange formentlig karakterisere dette år, som nu med hastige skridt nærmer sig sin afslutning. Men derfor kan det godt slutte med manér, selv om covid-19-virussen fra kinesiske flagermus sendte den ganske klode et sted hen, hvor ingen har lyst til at være. Således vil korsang være på sin plads til vederkvægelse af de betyngte sind. Og det er DR leveringsdygtig i – til overflod endda. Værter er Mathias Hammer og Katrine Muff, og det hævdes, at Anne Linnet kommer forbi og giver et nummer. Det er da festligt, ikke sandt?

DR 2 kl. 20.00

Christian Degn vil gerne på jagt med sin far, der er en ivrig jæger. Men det er ikke sådan ligetil. For mens farmand gik og plaffede med gummistøvler og gun, sad sønnike hjemme og skød løs i ’Diablo’ eller ’Counter-Strike’. Imidlertid er der råd for den slags forsømmeligheder. Man kan tage et jagttegn, og det er så, hvad ’Hvem vil være millionær’-værten må gøre for at komme ud med sit fædrene ophav og sikre julemiddagen.