»Hold da op. Vi har mistet så mange gæster, at vi dårligt har villet se på besøgstallene«

Når danske museumsdirektører beskriver 2020, giver formuleringerne genlyd imellem dem. »Hårdt«, »anstrengende« og »vanvittigt udfordrende« er blandt de første ord, der rundtomkring i landet bliver sat på den opgave, det har været at styre kulturinstitutioner igennem flere komplette nedlukninger foruden et katalog af restriktioner.

Fra første nedlukning 11. marts viftede danske museer med faner og fyresedler for at forsøge at råbe kulturminister Joy Mogensen (S) op. Direktøren for Danske Museer, Flemming Just, advarede om, at indtægtstabene kunne forårsage uoprettelig skade. Nu er samtlige udstillinger i Danmark lukket igen sammen med resten af kulturlivet, foreløbig frem til og med 3. januar. Men hvordan er det gået?

Det spørgsmål stiller vi tre museer, der er så afhængige af billetindtægter fra turister, at de har tyet til alt fra fyringer og begrænsede åbningstider til at sende pengebøssen rundt i lokalsamfundet for at undgå konkurs.