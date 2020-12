Manden, der opfandt betegnelsen knækprosa, er død

Den 4. juni fyldte Torben Brostrøm 90, men ugen før døde hans søn på 61 af et hjerteslag – et ubærligt tab ’mod naturen’, som de gamle sagde.

Al festivitas blev aflyst, på fødselsdagen kom han på hospitalet, og i går døde han.

Han var næppe i stand til at tage imod den hyldest, han fik også her i bladet, men han kunne have læst, hvordan han som ung gymnasielærer gik hen og blev en institution med historisk betydning for vores litterære liv.