Ikonisk spillested i København: Ansat har stjålet over en halv million fra kassen

Et af landets fremmeste og mest anerkendte spillesteder for dansk og international jazzmusik er ramt af en sag om svindel.

Af Jazzhus Montmartres årsregnskab for 2019/2020 fremgår det, at en nu fyret medarbejder i bogholderiet har bedraget for knap 600.000 kroner. Spillestedet siger til Politiken, at den pågældende ansatte har hevet pengene ud til egen vinding. Og at sagen nu er meldt til politiet.

»Det skete i december 2019, hvor vi opdagede, at medarbejderen over en periode på tre måneder havde svindlet. Vi reagerede hurtigt. Vi bortviste medarbejderen og meldte vedkommende til politiet«, siger Montmartres bestyrelsesformand, Michael Christiansen.