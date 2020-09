Efter dystre udsigter: Jazzhus Montmartre forventer snart at genåbne

Jazzhus Montmartres fremtid tegner ikke helt så sort, som den gjorde for blot en måned siden.

Efter at have indstillet al koncertaktivitet måtte det historiske jazzhus i starten af september opsige sit lejemål og indstille sig på at lukke. Den melding vakte stor opmærksomhed, som siden har ført til »fantastisk opbakning«, med Montmartres bestyrelsesformand Michael Christiansens ord.

Mange har meldt sig på banen for at redde spillestedet, og huset håber nu på at kunne genoptage lejemålet og atter starte Montmartre op allerede 1. november.