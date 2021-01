5 hjerter: Modvilligt gik han i lag med det mærkelige instrument. Nu har grønskollingen lavet en rødglødende plade

Jeg indrømmer blankt, at vibrafonen normalt ikke står højt placeret på listen over mine mest yndede instrumenter. Vibrafonen, der blev opfundet i 1907, har i mere en århundrede befundet sig i periferien af jazz-instrumenternes inderkreds, men synderlig sexet er vibrafonen altså sjældent.

Jeg har altid fundet klangen mere kølig end cool og sådan på en eller anden måde lidt for ofte sådan lidt musikskoleagtig. Så det er noget af en bedrift af den unge amerikanske vibrafonist Joel Ross at klimpre mine forbehold over for hans instrument så langt pokker i vold, som han har formået det med sit andet udspil, ’Who Are You?’. Opfølgeren til Ross’ skamroste debut, ’Kingmaker’ fra 2019, der ligeledes udkom på jazzkongemærket Blue Note.

’Kingmaker’ og Ross’ mange samarbejder med en hel stribe af jazzens unge og etablerede store navne skaffede ham pladser på diverse årslister. Joel Ross øste på ’Kingmaker’ af to primære kilder. For det første bebop og dens improvisatoriske attack. For det andet hele viften af mere melodiske afro­amerikanske musiktraditioner.

Det gør han stadig på ’Who Are You?’, hvor vægten er flyttet en hel del fra bebop-arven i retning af et mere lyrisk og melodisk udtryk. Ikke just noget, der vil gøre hans appel mindre.