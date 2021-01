32 meter i omkreds: Kunstner installerer kæmpe vulva i park. Og præsidentens støtter raser!

Den er håndbygget, den er rød, sådan over mod pink, den er 32 meter i omkreds. Det er en skulptur anlagt op ad en bakkeside i Pernambuco-provinsen i det nordøstlige Brasilien.

Det er også en kusse. Eller vulva, som det hedder, når og hvis det er kunst.

Skulptøren Juliana Notari kalder sin skulptur ’Diva’ og hævder, at den »sætter spørgsmålstegn ved forholdet mellem natur og kultur i det vestlige fallocentriske, antropocentriske samfund«. Sådan udtrykker kunstnere sig tit. Og har man sagt fallos, er det nok rimeligt at forudsætte, at modsvaret er vulva. Så behøver man ikke forstå resten.

Jair Bolsonaro, Brasiliens præsident, har ikke selv kommenteret Notaris skulptur, men hans følgere på sociale medier har syntes de mest utrolige ting, hvoraf ’obskønt’ nok er det blideste, skriver Artnet News og The Guardian. Den er blevet udråbt som venstreorienteret propaganda.

Bolsonaro er jo et langt stykke hen ad vejen elev af den amerikanske præsident Trump, som for nylig forsøgte at komme til at bestemme, at alle kommende statslige bygninger i USA skal være neoklassiske. Og Bolsonaro synes ikke, at skulpturer skal ligne kus ... undskyld, vulvaer. Det kvindelige kønsorgan er blevet ekstra omgærdet af tabu, efter at Bolsonaro deklarerede, at abort aldrig bliver lovligt i hans Brasilien.

Juliana Notari kalder ikke sit værk ’Vulva’, men ’Diva’. Er det så overhovedet en vulva? Kunne det være en rød orkidé, der åbner sit inderste? Orkideer kan også være divaer. En tropefrugt, der er blevet skrællet?

Men ting bliver tit opfattet som vulvaer, lige meget hvad. Hvorfor ligner abstrakte værker så godt som altid det kvindelige køn? I en grad, så ingen kan tage fejl?

I en film, jeg så forleden, præsenterede en kunstner sit publikum for et »abstrakt« værk, der havde en umiskendelig lighed med det kvindelige køn. »Det er slet ikke abstrakt nok ...«, lød den mumlende indvending fra folkemængden.

Det tog 20 håndværkere 11 måneder, skriver Artnews, at bygge ’Diva’ og sænke den ned på bakkesiden i skulpturparken Usina d’Arte.