5 hjerter: Fire unge kvinder har en mission. Glemt mesterkomponist skal reetableres

En dansk Bartók? En komponist, der tilegnede sig al den rytmiske frihed, der kendetegner østeuropæisk folkemusik, og som brugte den i danske strygekvartetter, der med deres alsidighed og høje niveau minder om en opdatering af det mesterskab, man finder hos selve opfinderen af strygekvartetten, den gamle wienerklassiker Joseph Haydn?

Det lyder for vildt. Men sådan en komponist har Danmark faktisk haft. Det er endda ikke mere end et kvart århundrede siden, han døde. Og ud over en produktion på mere end 20 opusnummererede strygekvartetter har han også efterladt sig masser af symfonier, koncerter, kammermusik og musik for soloinstrumenter. Fra orgel til guitar.

Vagn Holmboe var Danmarks vigtigste komponist i 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Det store navn efter Carl Nielsen og professor ved Det Kongelige Musikkonservatorium. Det var, inden modernismen trængte sig på heroppe i Norden med ekstreme, ikke spor tonale kompositionspraksisser, som var mere, end traditionalisten Holmboe kunne være med på.