Anmelderroste forfattere træder ind i skandaleramt dansk akademi

Efter forårets krise i det prominente litterære selskab Det Danske Akademi, hvor fire forfattere forlod akademiet i protest mod et femte medlem, lektor Marianne Stidsen, har akademiet nu optaget fire nye medlemmer.

De nye medlemmer er forfatterne Olga Ravn, Naja Marie Aidt og Harald Voetmann og forfatter af børne- og ungdomslitteratur Cecilie Eken.

»Med indvalget har vi fået yngre generationer ind i akademiet og for første gang en forfatter, der fortrinsvis skriver til unge læsere. Deres litterære kraft kommer både af erfaring, fantasi og formbevidsthed, og den når ud til mange og meget forskellige læsere. Jeg ser i høj grad frem til samarbejdet«, udtaler sekretæren for Det Danske Akademi, Lasse Horne Kjældgaard, i pressemeddelelsen.

Det Danske Akademi er en selvstændig institution, som er stiftet i 1960 for at »virke for dansk sprog og ånd, især inden for litteraturen«. Det består af højst 20 medlemmer, der en gang om måneden mødes på Akademiets hjemsted, Rungstedlund. Medlemmerne er overvejende skønlitterære forfattere og litteratur- eller sprogforskere, der arbejder frivilligt og uden vederlag. Det Danske Akademi arrangerer forfattermøder, oplæsningsarrangementer og uddeler hvert år et antal priser.

I juni i år valgte digteren Søren Ulrik Thomsen at forlade sekretærstolen efter kun knap to et halvt år. Det skete som en direkte følge af den skandale, der ramte den litterære institution i april. Her kom det frem, at forfatterne Suzanne Brøgger, Jens Smærup Sørensen, Astrid Saalbach og Ida Jessen havde trukket sig fra Det Danske Akademi i protest over et femte medlem, lektor og litterat Marianne Stidsen.