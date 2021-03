Dy Plambeck: Næsten alle kvinder oplever det. Jeg håber, at Jakob Ellemann-Jensen vil stå ved sine ord

Da jeg flyttede hjemmefra til København som 17-årig, forærede min mormor mig et knojern. Det lignede noget, hun selv havde haft som ung, under krigen. Det var massivt og tungt. Det tyngede i håndtasken mellem min mobiltelefon og makeup. Det var for upraktisk til, at jeg gik med det.

Senere kom min far hjem fra Tyskland med en peberspray, som vi forsøgte at få hold på, hvordan fungerede. Idet min far trykkede på knappen, kom jeg til at stikke hovedet hen mod sprayen. Peberet spredte sig ud over mit ansigt og værelse, mine øjne løb konstant i vand, jeg kunne ikke sove i værelset i et døgn, selv om vinduerne stod åbne. Så røg pebersprayen ud.

Jeg gik tilbage til mine vante mønstre, når jeg gik alene hjem efter mørkets frembrud eller på tidspunkter, hvor Københavns gader var øde. Jeg så mig over skulderen, krydsede gaden, hvis en eller anden dukkede op og begyndte at gå bagved mig, jeg ringede til en ven eller lod, som om jeg gjorde det.

Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg skriver det i datid, for det er stadig en strategi for mig. Jeg er vokset op i en kultur, hvor det at tage sine forholdsregler for at undgå overgreb, er en indgroet del af mig og andre kvinder.