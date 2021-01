Ekspert: Ny satsning til børn kan skade resten af Det Kongelige Teater

En ny familieattraktion på linje med Den Blå Planet og Eksperimentarium. Det er, hvad Det Kongelige Teater ser for sig, når Stærekassen i sæsonen 2023/24 åbner i en ombygget version klar til at tage imod skoleklasser, børn og deres forældre som et nyt oplevelsescenter fyldt med teatermystik og klassisk musik.

Med en donation på 120 millioner kroner fra foreningen Realdania får nationalscenen med forvandlingen af Stærekassen, der i de senere år kun sjældent har været tilgængelig for offentligheden og kun bruges fast af Livgardens Musikkorps som øvelokale, en flot mulighed for at leve op til det politiske krav, der står formuleret i rammeaftalen for 2020-24, der i december blev indgået om Det Kongelige Teater med bred politisk opbakning.

Teatret skal i særlig grad »have fokus på at introducere flere børn og unge med forskellig baggrund i hele Danmark til scenekunst og klassisk musik«, lyder det. I aftalen er det også konkretiseret, at teatret skal »udvikle et oplevelsesunivers, som med afsæt i læring gennem leg åbner teatrets kunstarter for børn«.