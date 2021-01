Fald i søvn med Harry Styles: Apps med berømtheder hitter

Forestil dig, at du lægger dig i sengen, trækker dynen over dig, slukker lyset og så hører popidolet Harry Styles stemme i mørket:

»I aften vil jeg hjælpe dig med at døse hen med nogle bløde ord og beroligende musik. En godnathistorie kun til dig. Mmmm«.

I USA har markedet for stressafhjælpende tjenester fået et opsving det sidste års tid, hvor politisk uro og covid-19 har præget landet. Og der er ikke noget, der trøster bedre end en velkendt stemme.

Som firmaet Headspaces produkt- og indholdschef, Sam Rogoway, siger til The Hollywood Reporter:

»I en tid præget af usikkerhed og øget stress har vi set en dramatisk stigning i appetitten på mindfulness-relateret indhold hos forbrugere såvel som streamingtjenester«.

Fordoblet antal lytninger

Grænsen mellem selvhjælp og underholdning bliver således mere og mere udvisket. Fænomenet tog fart med Jane Fondas træningsvideoer i 1980’erne, og siden har en berømthed som Gwyneth Paltrow opbygget et forretningsimperium med Goop, der både dyrker spiritualitet og sælger livsstilsprodukter.

Men lige nu er det altså de kendtes stemmer, der maner til ro, som sælger.

Berømtheder låner nu deres karisma ud til meditationsapps som Calm, der står bag den 40 minutter lange seance med Harry Styles. På appen finder man også kendisser som Matthew McConaughey, Idris Elba, Laura Dern, Kate Winslet og Lucy Liu, hvis man har mere lyst til at falde i søvn med deres stemmer i øret.

Og det er der mange, der har. Antallet af lytninger via Calm er fordoblet i 2020. Og da Harry Styles-godnathistorien ’Dream With Me’ blev lanceret i juli, crashede appen en hel dag på grund af den store interesse.

Mindfulness over det hele

Calm har også en serie på HBO Max, hvor beroligende scenerier beskrives af stjernerne Priyanka Chopra Jonas og Keanu Reeves, lydbogtjenesten Audible har beroligende godnathistorier indlæst af velkendte stemmer som Nick Jonas’ (fra bandet Jonas Brothers) og Sean ’Diddy’ Combs’, og skuespilleren Chris Hemsworths sundhedsapp, Centr, tilbyder også guidede meditationer indlæst af ’Thor’-skuespilleren selv.

Og imens er den kendte meditationsapp Headspace ved at udvikle sig til et decideret underholdningsmediehus med multimillionomsætning.

Firmaet, der blev stiftet i 2010 og fra begyndelsen koncentrerede sig om meditationsguidning, laver nu også podcasts, playlister og børneindhold i partnerskab med Sesame Street, har en comedykanal på YouTube og havde i januar – via Netflix – premiere på showet ’Headspace Guide to Meditation’.

Som Sam Rogoway siger til The Hollywood Reporter:

»Vi mener, at mindfulness bør omfatte alle områder af vores liv, ikke kun når vi sidder ned for at meditere. Så vi udvider konstant vores tilbud for at gøre Headspace så værdifuldt for vores medlemmer som muligt«.