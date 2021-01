Her er forklaringen: Derfor virkede Amanda Gormans digt

Sådan ramte Amanda Gormans digt

Retoriske og litterære greb, der fanger os

Blandt de ’lydlige greb’, som har gjort, at Amanda Gormans digt er trængt ind i øregange verden over, bemærker retoriker Lisa Storm Villadsen disse:

Allitterationer: Bogstavrim, som når digtet leger med b’erne i: »We’ve braved the belly of the beast«.

Assonans: Lyde, der klinger ens inde i ordene, som med o’erne i: »norms and notions«.

Rim: Der er både de lidt nemme, som når »wade« rimer på »shade«, men også mere elegante, som når »inherit« rimer på »repair it«.

Homoiteleuton: Når man skaber vellyd ved at næstenrime på et ords lyd, som det ofte høres i rap. F.eks. »redemption« og »inception«.

Parallelismer: To led, der bruger den samme figur som: »And yes we are far from polished/ far from pristine«.

Anaforer: De første ord i en sætning gentages med det/de samme ord:

»That even as we grieved, we grew/ that even as we hurt, we hoped/ that even as we tired, we tried«.

